Помогите с этим заданием пожалуйста
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Помогите с этим заданием пожалуйста
Ответ(ы):
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1) boot,good,book,goose(долгий звук) 2)pory,rose,clothes,bos(краткий)
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