Помогите с физикой пожалуйста! Шар сброшен со здания с начальной скоростью 40м/c под углом 30 градусов. Он достиг 25 метров и ударился о землю. g= 10 м/c2. Какова максимальная высота которую шар достигает над землей? Какое в...
Физика
Помогите с физикой пожалуйста! Шар сброшен со здания с начальной скоростью 40м/c под углом 30 градусов. Он достиг 25 метров и ударился о землю. g= 10 м/c2. Какова максимальная высота которую шар достигает над землей? Какое время проходит перед тем как шар достигае земли?
Ответ(ы):
Гость:
Y=Voyt -gt^2/2= Vot sinA +gt^2/2;x=Vxt =VocosA: в высшей точке Vy=0;h max=vo^2*sinA /2g=40*40* sin 30/20=40 м. время полета t=t взлета=t падения =Voy /g=Vo sinA /g=(40*1/2)/10=2 c
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