Помогите с физикой пожалуйста! Шар сброшен со здания с начальной скоростью 40м/c под углом 30 градусов. Он достиг 25 метров и ударился о землю. g= 10 м/c2. Какова максимальная высота которую шар достигает над землей? Какое в...

Физика

Помогите с физикой пожалуйста! Шар сброшен со здания с начальной скоростью 40м/c под углом 30 градусов. Он достиг 25 метров и ударился о землю. g= 10 м/c2. Какова максимальная высота которую шар достигает над землей? Какое время проходит перед тем как шар достигае земли?

Автор: Гость