Самым высоким животным на планете считается жираф джордж , живший в Честерском зо??парке. Его рост в 9 лет равнялся 6 метров 10 см. Вырази рост жирафа в дециметрах и сантиметрах в метрах и дециметрах.
Математика
Самым высоким животным на планете считается жираф джордж , живший в Честерском зо??парке. Его рост в 9 лет равнялся 6 метров 10 см. Вырази рост жирафа в дециметрах и сантиметрах в метрах и дециметрах.
Ответ(ы):
Гость:
61 дм 0 см 6 м 1 дм нечего трудного в этом нет
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