Помогите с географией...

География
Помогите с географией...
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Гость:
Какой класс? Я могу помочь. А какой вопрос?
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