Помогите с геометрией за 11 класс! Очень буду благодарен за подробный ответ! Вычислите площадь параллелограмма АВСD, если __ __ АВ (6, 0, 12) и АD (- 8; 0; 4).
Геометрия
Помогите с геометрией за 11 класс! Очень буду благодарен за подробный ответ! Вычислите площадь параллелограмма АВСD, если __ __ АВ (6, 0, 12) и АD (- 8; 0; 4).
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