Помогите с геометрией за 11 класс! Очень буду благодарен за подробный ответ! Вычислите площадь параллелограмма АВСD, если __ __ АВ (6, 0, 12) и АD (- 8; 0; 4).

Геометрия

Помогите с геометрией за 11 класс! Очень буду благодарен за подробный ответ! Вычислите площадь параллелограмма АВСD, если __ __ АВ (6, 0, 12) и АD (- 8; 0; 4).

Автор: Гость