По кругу расположены 100 синих и некоторое количество красных шариков. На любой части круга, содержащей 8 синих шариков, есть не менее 5 красных. Какое наименьшее количество красных шариков может быть в наборе шариков?

Математика

По кругу расположены 100 синих и некоторое количество красных шариков. На любой части круга, содержащей 8 синих шариков, есть не менее 5 красных. Какое наименьшее количество красных шариков может быть в наборе шариков?

Автор: Гость