По кругу расположены 100 синих и некоторое количество красных шариков. На любой части круга, содержащей 8 синих шариков, есть не менее 5 красных. Какое наименьшее количество красных шариков может быть в наборе шариков?
Математика
По кругу расположены 100 синих и некоторое количество красных шариков. На любой части круга, содержащей 8 синих шариков, есть не менее 5 красных. Какое наименьшее количество красных шариков может быть в наборе шариков?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
67 красных шариков. Последовательность раскладки по кругу (синий, красный, синий, красный, синий, и повтор синий, красный, синий, красный, синий, и опять повтор синий, красный, синий, красный, синий, и т.д. до 100синих шариков, получается в каждой восьмёрке синих шариков по пять красных).
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