Одно из калей U -образного манометра соединили с сосудом,наполненным газом .Атмосферное давление составляет 760 мм рт.ст.Чему равно давление газа в сосуде ? В качестве жидкости в манометр используется ртуть . Решение полное с о...
Физика
Одно из калей U -образного манометра соединили с сосудом,наполненным газом .Атмосферное давление составляет 760 мм рт.ст.Чему равно давление газа в сосуде ? В качестве жидкости в манометр используется ртуть . Решение полное с объяснением пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ 1. Можно дать два объяснения, самое простое и наглядное, но при этом достаточно полное такое: раз газ выдавливает ртуть из трубки, то давление в сосуде выше атмосферного, которое дано 760 мм рт.ст. Следовательно, нужно выбирать ответ где цифра больше 760, а такой вариант только один. Его и берём. Второе объяснение если бы вариантов не было. Разность высот в коленах 40 см - это то же, что 400 мм. (задача-то в миллиметрах). Значит давление в сосуде будет 760 + 400 = 1160 мм рт.ст.
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