Доклад на тему к кокому благу я стремлюсь в своей жизни
Обществознание
Доклад на тему к кокому благу я стремлюсь в своей жизни
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для каждого свое.если ты считаешь,что хочешь и должен стремиться к успешному будущему,то и пиши про это.если стремишься стать кем-то,и пиши про это
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