Найдите площадь прямоугольника стороны которого равны а =2:3дмb=3:2дм тут в дробях

Геометрия
Найдите площадь прямоугольника стороны которого равны а =2:3дмb=3:2дм тут в дробях
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=2/3·3/2=(2·3)/(3·2)=1
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