Найдите площадь прямоугольника стороны которого равны а =2:3дмb=3:2дм тут в дробях
Геометрия
Найдите площадь прямоугольника стороны которого равны а =2:3дмb=3:2дм тут в дробях
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=2/3·3/2=(2·3)/(3·2)=1
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Английский язык
Переведите на русский с английского не переводить с переводчика если переведете ??ан Track 16 Даю дохера баллов
Математика
Один из углов треугольника в 4 раза меньше другого и на 30 градусов меньше третьего. Найдите все углы треугольника.
Химия