Помогите найти примеры из литературы на темы: Доверия людей друг к другу. Влияние ??ласти на человека.

Литература
Помогите найти примеры из литературы на темы: Доверия людей друг к другу. Влияние ??ласти на человека.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
доверия людей друг к другу это значит когда человек знает что его друг не выдаст поставь как лучший ответ
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