Сосавить план как преображается природа весной
Литература
Сосавить план как преображается природа весной
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)тает снег 2)поевляются цветы 3)просыпаются насекомые. Больше нечего прости.
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