Математика 1класс рабочая тетрадь №2 стр№25 Сколько сдачи ты получишь с двугривен??ого 20-12=?,20-3=?,20-16=?,20-9=?

Математика

Математика 1класс рабочая тетрадь №2 стр№25 Сколько сдачи ты получишь с двугривен??ого 20-12=?,20-3=?,20-16=?,20-9=?

Автор: Гость