Математика 1класс рабочая тетрадь №2 стр№25 Сколько сдачи ты получишь с двугривен??ого 20-12=?,20-3=?,20-16=?,20-9=?
Математика
Математика 1класс рабочая тетрадь №2 стр№25 Сколько сдачи ты получишь с двугривен??ого 20-12=?,20-3=?,20-16=?,20-9=?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20-12=8 20-3=17 20-16=4 20-9=11
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