Помогите с химией ПОЖАЛУЙСТА. 1.расположите элементы бор литий азот фтор неон углерод в порядке возрастания их металлических свойств 2.Натрий,Магний,алюминий. Как указать признаки сходства и различия строения атомов?

Химия
Помогите с химией ПОЖАЛУЙСТА. 1.расположите элементы бор литий азот фтор неон углерод в порядке возрастания их металлических свойств 2.Натрий,Магний,алюминий. Как указать признаки сходства и различия строения атомов?
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Гость:
Неон фтор азот углерод бор литий 
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