Помогите с химией ПОЖАЛУЙСТА. 1.расположите элементы бор литий азот фтор неон углерод в порядке возрастания их металлических свойств 2.Натрий,Магний,алюминий. Как указать признаки сходства и различия строения атомов?

Химия

Помогите с химией ПОЖАЛУЙСТА. 1.расположите элементы бор литий азот фтор неон углерод в порядке возрастания их металлических свойств 2.Натрий,Магний,алюминий. Как указать признаки сходства и различия строения атомов?

Автор: Гость