Почему Маша не убежала вместе с Дубровским?
Литература
Почему Маша не убежала вместе с Дубровским?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Она вышла за другого и ей уже было непозволенно убежать с Дубровсим
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Українська література
Дайте силку чи скажіть назву найкоротшого оповідання українського письменника (сучасного), таке оповідання, що можливо було скорочено у зошит запис...
Математика
1 кг печенья стоит n рублей,а 1кг конфет на 5 руб дешевле. Запишите в виде выражения:1)цену 1 кг конфет.2)стоимость 3кг печенья.3стоимость 2кг конф...
Английский язык