Помогите с химией пожалуйста 12 номер

Химия
Помогите с химией пожалуйста 12 номер
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Автор: Гость
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Гость:
 а где смотреть номер 12?
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