Помогите с математикой тот кто решит дам 10 баллов

Математика
Помогите с математикой тот кто решит дам 10 баллов
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Пусть масса хурмы x  кг. Тогда масса груш- 2x а масса яблок-  2*2x = 4x Составим уравнение: x + 2x + 4x = 3.15 7x = 3.15 x = 0.45 кг 2x = 0.45*2 = 0.9 кг 4x = 0.9*2   = 1.8 кг Ответ: 0,45кг хурмы; 0,9кг груш; 1,8кг яблок
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