Помогите с небольшой сказкой "в стране НЕ", пожалуйста. не- это отрицательная частица в русском языке.

Русский язык
Помогите с небольшой сказкой "в стране НЕ", пожалуйста. не- это отрицательная частица в русском языке.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Да не- это отрицательная частица в русском языке
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