Помогите с небольшой сказкой "в стране НЕ", пожалуйста. не- это отрицательная частица в русском языке.

Русский язык

Помогите с небольшой сказкой "в стране НЕ", пожалуйста. не- это отрицательная частица в русском языке.

Автор: Гость