ПОМОГИТЕ С НЕМЕЦКИМ НУЖНО СДЕЛАТЬ ВСЮ СТРАНИЦУ

Гость: Гость:

( Nummer 1 ) - 1. Wie geht's dir? 2. Geht's dir gut ? 3. Möchten Sie etwas trinken? 4. Möchten Sie einen Tee? 5. Was trinken Sie gern? 6. Möchten Sie eine Tasse Kaffee? ( Nummer 2 ) - 1. Wie heißt du? 2. Wie geht es dir? 3. Möchten Sie was trinken? 4. Ich trinke ein Glass Wasser. 5. Was liegt das? Ist das dein Computer? 6. Familie Weigel wohnt in Augsburg. 7. Das ist bei München. 8. Was machst du in München? 9. Marisa ist 15. 10. Sie hat drei Geschwister. ( Nummer 3 ) - 1. Was möchtest du? Ein Glas Wasser. 2. Hier ist eine Flasche mit Milch. 3. Ich nehme Tee oder nein, lieber eine Tasse Kaffee. 4. Im Wohnzimmer ist eine Dose Cola. Herr Bauer hat einen Sohn und eine Tochter.