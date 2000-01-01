Помогите с рассказом про цветок Алое на биологию задали

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Алоэ – очень полезное растение, обладающее целебным действием. Его применяют наружно и внутрь при различных заболеваниях и травмах: ожогах, простудах, астме, туберкулезе, запорах, анемии и др. Алоэ – род вечнозеленых травянистых многолетников семейства лилейных , относящихся к группе ксерофитных суккулентов. Растение неприхотливо и хорошо растет практически в любых условиях, поэтому его присутствие в доме будет совершенно необременительным. Алоэ способствует повышению сопротивляемости и выносливости человеческого организма, благотворно влияет на душевное состояние всех членов семьи.Это растение, отличающееся необычайной жизнестойкостью, рекомендуется иметь в своем жилище людям с нерешительным, робким характером. Для них алоэ станет природным психотерапевтом.В настоящее время алоэ не пользуется особой популярностью у цветоводов, но это не уменьшает его целебных свойств.В природе встречается более 200 видов алоэ, произрастающих в основном в южных областях земного шара, где преобладает тропический и субтропический климат, – в Южной и Восточной Африке, на Мадагаскаре, Маскаренских островах, на юге Аравийского полуострова, в Средиземноморье, Европе (вплоть до южных областей Швеции и Ирландии), Азии, Новой Гвинее, на юге Северной Америки, в Центральной и Южной Америке. О целебных свойствах алоэ было известно еще в древности. Многие народы почитали алоэ как священное растение, о нем слагали легенды и сказания, а рецепты лекарственных средств передавали из поколения в поколение.В древних письменных источниках египтян, греков, римлян, арабов, индийцев, китайцев, алжирцев, марокканцев сохранились сведения об использовании свежего и сгущенного сока алоэ в лечебных и косметических целях.Первые упоминания о лечебном применении алоэ относятся примерно к 2000 г. до н. э. Это записи на глиняных табличках, обнаруженных на территории древней Ассиро-Вавилонии.В этих же табличках сообщалось об использовании алоэ для украшения входа в жилище. Даже сегодня в некоторых странах Ближнего Востока это растение можно увидеть на дверях домов. Алоэ, согласно местным поверьям, помогает продлить жизнь и улучшить благосостояние проживающих в доме людей, то есть служит своеобразным оберегом.