Написат рассказ по тему Ваня и Алёна пошли в лес помогите

Гость: Гость:

Однажды Ваня и Алена пошли в лес за грибами. Дети знали, что ходить одним им запрещено, но очень хотели порадовать родителей грибами. Алена была младше Вани на 2 года, ей было 8. Ваня гордился тем, что старше, и строил из себя всезнающего. Долго они бродили, но грибов нигде не было. Пришло время возвращаться домой, но с пустыми руками идти не хотелось. Тогда Ваня сказали: "Тут где-то должна быть поляна с земляникой, давай хоть ее нарвем." И пошли брат с сестрой искать поляну с ягодами. Наступила ночь и они поняли, что заблудились. Вспомнили наставления родителей, что нельзя ходить в лес одним, а тем более рвать незнакомые грибы и ягоды. Заплакала Алёнушка, пригорюнился Ванечка. Вскоре послышался лай собак и голоса людей. Дети увидели свет фонарей и поняли, что их ищут. Радостная Алена побежала на встречу родителям и обняла их. Ваня боялся, ведь ругать станут его, как старшего. Но отец все понял и просто обнял сына. - Больше так не делайте, - сказал он.