Задумали число из этого числа вычли четыре какого числа надо прибавить к разности чтобы снова получить задуманное число ?
Математика
Задумали число из этого числа вычли четыре какого числа надо прибавить к разности чтобы снова получить задуманное число ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Допустим 5-задуманное число, тогда 5-4=1 Ну, уравнение можно составить, пусть оно и легкое: (5-4)+x=5 1+x=5 x=5-1 x=4 Значит, чтобы получить исходное число, надо прибавить то, которое вычел.
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