Помогите с сочинением. Тема: Чего мы ждём от хорошего фильма? Заранее спасибо
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Помогите с сочинением. Тема: Чего мы ждём от хорошего фильма? Заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы ждём хороших актёров и хотим, чтобы после этого фильма у нас были эмоции).
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