Помогите с уравнением 67-21y=25,83+29x=982 Заранее спасибо
Математика
Помогите с уравнением 67-21y=25,83+29x=982 Заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 21y=67-25 21y=42 y=42:21 y=2 2. 29x=982-83 29x=899 x=899:29 x=31
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