(У магазині було продано 8 ящиків груш, ящиків слив -- у 2 рази більше, ніж груш, а ящ??ків яблук ---- у 3 рази більше, ніж слив. Скільки ящиків яблук було продано?) Р.S пж бистрее(((

Математика

(У магазині було продано 8 ящиків груш, ящиків слив -- у 2 рази більше, ніж груш, а ящ??ків яблук ---- у 3 рази більше, ніж слив. Скільки ящиків яблук було продано?) Р.S пж бистрее(((

Автор: Гость