(У магазині було продано 8 ящиків груш, ящиків слив -- у 2 рази більше, ніж груш, а ящ??ків яблук ---- у 3 рази більше, ніж слив. Скільки ящиків яблук було продано?) Р.S пж бистрее(((
Математика
(У магазині було продано 8 ящиків груш, ящиків слив -- у 2 рази більше, ніж груш, а ящ??ків яблук ---- у 3 рази більше, ніж слив. Скільки ящиків яблук було продано?) Р.S пж бистрее(((
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 8*2=16 (ящиков слив) 2. 16*3=48 (ящиков яблок) Ответ: 48 ящиков яблок.
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