10 СЛОВ с безличным глаголом

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Безличные глаголы называют действия или состояния, происходящие без участия деятеля, сами по себе и обозначают состояние человека или природы: знобить, тошнить, нездоровиться, светать, вечереть, рассветать, холодать, смеркаться и др. Безличные глаголы не изменяются по лицам и не сочетаются с личными местоимениями. Безличные глаголы являются сказуемыми в безличных предложениях, подлежащее при них невозможно. Безличные глаголы имеют формы: инфинитива: светать, смеркаться; 3-го лица единственного числа: светает, смеркается; единственного числа, среднего рода, прошедшего времени: светало, смеркалось. Группа безличных глаголов образуется за счёт личных путём присоединения к ним постфикса -СЯ: не читается, не спится, не верится, легко дышится, весело живётся. В значении безличных могут употребляться личные глаголы: Сирень пахнет (личный глагол) хорошо. — Пахнет (личный глагол в безличном значении) сеном над лугами; Ветер клонит деревья к земле. — Меня клонит ко сну; Вдали что-то темнеет. — Зимой рано темнеет.