Помогите с вопросами 5 класс
Биология
Помогите с вопросами 5 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Номер 1 1. Всегда содержат в своем составе углерод 2. Характерна изомерия и гомология 3. Наиболее характерны ковалентные связи между атомами 4. Являются основой для построения живых организмов 5. При разложении всегда распадаются на неорганические вещества Номер 2 Крахмал Номер 3 белки - основной строительный материал для роста мышечных тканей. Номер 4 Если среди неорганики есть органика, то органика горит, а неограника-нет. Следовательно, поджигаешь органику, неограника остается.
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