ПОМОГИТЕ С ВСТУПЛЕНИЕМ И ВЫВОДОМ!!!!!!!!!!!! Комедия "РЕВИЗОР" Н.В.Гоголь Расскажите ?? городничем: -его обязанности. Как он их исполняет? -взаимоотношения его с жителями -чем ему грозит ревизия? -охарактеризуйте городнич...

Литература

ПОМОГИТЕ С ВСТУПЛЕНИЕМ И ВЫВОДОМ!!!!!!!!!!!! Комедия "РЕВИЗОР" Н.В.Гоголь Расскажите ?? городничем: -его обязанности. Как он их исполняет? -взаимоотношения его с жителями -чем ему грозит ревизия? -охарактеризуйте городничего с точки зрения моральности его поведения (его представление о том, что такое хорошо и что такое плохо)? ПОМОГИТЕ С ВСТУПЛЕНИЕМ И ВЫВОДОМ!!!!!!!!!!!!

Автор: Гость