ПОМОГИТЕ С ВСТУПЛЕНИЕМ И ВЫВОДОМ!!!!!!!!!!!! Комедия "РЕВИЗОР" Н.В.Гоголь Расскажите ?? городничем: -его обязанности. Как он их исполняет? -взаимоотношения его с жителями -чем ему грозит ревизия? -охарактеризуйте городнич...

Литература
ПОМОГИТЕ С ВСТУПЛЕНИЕМ И ВЫВОДОМ!!!!!!!!!!!! Комедия "РЕВИЗОР" Н.В.Гоголь Расскажите ?? городничем: -его обязанности. Как он их исполняет? -взаимоотношения его с жителями -чем ему грозит ревизия? -охарактеризуйте городничего с точки зрения моральности его поведения (его представление о том, что такое хорошо и что такое плохо)? ПОМОГИТЕ С ВСТУПЛЕНИЕМ И ВЫВОДОМ!!!!!!!!!!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите пожалуйста составить краткий рассказ на тему "парк отдыха"
Ответить
Математика
Объясните как решается этот пример(скажите как решить ,а не только ответ) :-63-(-63+1)
Ответить
Математика
4х+2>3х+1 решите пожалуйста
Ответить
Русский язык
Разбор слова кроватью
Ответить
Математика
Срочно!!!!!! в сахарной свекле содержится 4/19 части (по массе) сахара. Определите, ск??лько сахара содержится в 570ц сахарной свеклы.
Ответить