ПОМОГИТЕ С ВСТУПЛЕНИЕМ И ВЫВОДОМ!!!!!!!!!!!! Комедия "РЕВИЗОР" Н.В.Гоголь Расскажите ?? городничем: -его обязанности. Как он их исполняет? -взаимоотношения его с жителями -чем ему грозит ревизия? -охарактеризуйте городнич...
Литература
ПОМОГИТЕ С ВСТУПЛЕНИЕМ И ВЫВОДОМ!!!!!!!!!!!! Комедия "РЕВИЗОР" Н.В.Гоголь Расскажите ?? городничем: -его обязанности. Как он их исполняет? -взаимоотношения его с жителями -чем ему грозит ревизия? -охарактеризуйте городничего с точки зрения моральности его поведения (его представление о том, что такое хорошо и что такое плохо)? ПОМОГИТЕ С ВСТУПЛЕНИЕМ И ВЫВОДОМ!!!!!!!!!!!!
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