Помогите с задачей по фищеке Вычислите , механическую работу , которую вы совершаете , равномерно поднимаясь с первого на второй этаж здания шлолы . всё неоходимые данные получите сами, результат запишите в тетрадь . помогите п...
Физика
Помогите с задачей по фищеке Вычислите , механическую работу , которую вы совершаете , равномерно поднимаясь с первого на второй этаж здания шлолы . всё неоходимые данные получите сами, результат запишите в тетрадь . помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A=Fh=mghКонечно, если решать задачу по всем правилам, надо знать Вашу массу и измерить расстояние между этажами.Поэтому возьму приблизительно массу 50 кг, а расстояние 3 метраА=50кг*9.8 Н/кг*3м=1500Дж=1.5кДж
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