Помогите с задачей по фищеке Вычислите , механическую работу , которую вы совершаете , равномерно поднимаясь с первого на второй этаж здания шлолы . всё неоходимые данные получите сами, результат запишите в тетрадь . помогите п...

Физика

Помогите с задачей по фищеке Вычислите , механическую работу , которую вы совершаете , равномерно поднимаясь с первого на второй этаж здания шлолы . всё неоходимые данные получите сами, результат запишите в тетрадь . помогите пожалуйста

Автор: Гость