Помогите с задачей срочно пожалуйста! Задача: От двух пристаней, расстояние меж??у которыми 120 км, одновременно отошли на встречу друг другу два теплохода. Один из них шёл со скоростью 22км\ч, другой со скоростью 18 км\ ч. Ч...
Математика
Помогите с задачей срочно пожалуйста! Задача: От двух пристаней, расстояние меж??у которыми 120 км, одновременно отошли на встречу друг другу два теплохода. Один из них шёл со скоростью 22км\ч, другой со скоростью 18 км\ ч. Через сколько часов теплоходы встретились? Какое расстояние прошёл до встречи каждый теплоход?
Ответ(ы):
Гость:
Это же школа России ? Если да скажите какой номер задачи я вам скажу ответ)
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