Помогите с задачей!)

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Проще и не придумаешь) для решения необходимо знать формулу нахождения площади трапеции. S=1/2(основание+основание)*высота. Для этого все будет известно, если провести высоту из одной из вершин. h=5см, 1основание=2см,2основание=5см. S=1/2*(5+2)*5=1/2*35=17,5 кв см