Помогите с задачкой!=) Личная скорость катера 18 км\ч. Расстояние в 12 км по течению ??еки он проходит на 9 минут быстрее, чем против течения. Найти скорость течения реки.

Алгебра

Помогите с задачкой!=) Личная скорость катера 18 км\ч. Расстояние в 12 км по течению ??еки он проходит на 9 минут быстрее, чем против течения. Найти скорость течения реки.

Автор: Гость