Помогите с задачкой!=) Личная скорость катера 18 км\ч. Расстояние в 12 км по течению ??еки он проходит на 9 минут быстрее, чем против течения. Найти скорость течения реки.
Алгебра
Помогите с задачкой!=) Личная скорость катера 18 км\ч. Расстояние в 12 км по течению ??еки он проходит на 9 минут быстрее, чем против течения. Найти скорость течения реки.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12\18-х - 12/18+х= 3/20 Все приводишь к общему знаменателю и решаешь:)
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