Помогите с заданием а плиз упр 128
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Помогите с заданием а плиз упр 128
Ответ(ы) на вопрос:
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Вкусное какао - Какао какое? вкусное - ср.род Летучая мышь - Мышь какая? летучая - ж.род Белый лебедь - Лебедь какой? белый - м.род Лесная глушь - Глушь какая? лесная - ж.род Красивый тюль - Тюль какой? красивый - м.род Московское метро - Метро какое? московское - ср.род Устная речь - Речь какая? устная - ж.род Известная фамилия - Фамилия какая? известная - ж.род Черный кофе - Кофе какой? черный - м.род Яичный шампунь - Шампунь какой? яичный - м.род
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