Прочитай задачу и запиши ее решение Чему равна длина ломаной из трех звеньев если длина каждого звена равна 7 сантиметра начертить ломаную

Математика
Прочитай задачу и запиши ее решение Чему равна длина ломаной из трех звеньев если длина каждого звена равна 7 сантиметра начертить ломаную
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение:  7*3=21(см) Ответ: 21 см длина ломаной. Ломаная - кривая с углами.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На пасіці три вулика ,в яких зібрали 10кг, 500гмеду. З першого вулика зібрали 3 кг 100г меду, із другого 4кг 200г меду. Скільки меду зібрали з трет...
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста!Буду очень благодарна!
Ответить
Алгебра
Х3+У3=28 ХУ2+Х2У=12 Решите систему уравнений ПЖ
Ответить
Русский язык
Найди в тексте прилагательные какова их роль в тексте укажи синтаксическую роль полных и кратных прилагательных в предложениях в первый день оттепе...
Ответить
Русский язык
Выпишите слова, в которых все согласные звуки твёрдые: Майор, красный, шатен, мороженое, шестой, цитата, темп, термос, брюнет, солнце. Помогите...
Ответить