Прочитай задачу и запиши ее решение Чему равна длина ломаной из трех звеньев если длина каждого звена равна 7 сантиметра начертить ломаную

Математика

Прочитай задачу и запиши ее решение Чему равна длина ломаной из трех звеньев если длина каждого звена равна 7 сантиметра начертить ломаную

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