Прочитай задачу и запиши ее решение Чему равна длина ломаной из трех звеньев если длина каждого звена равна 7 сантиметра начертить ломаную
Математика
Прочитай задачу и запиши ее решение Чему равна длина ломаной из трех звеньев если длина каждого звена равна 7 сантиметра начертить ломаную
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: 7*3=21(см) Ответ: 21 см длина ломаной. Ломаная - кривая с углами.
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