Помогите с заданием дам 65 балов

Гость: Гость:

1. мой а) мой б)1 лицо в)ед.ч. г)м.р д)им.п. 2. тебя а) ты б) 2 лицо в) ед.ч г) нет д) вин.п. 3. него а) он б) 3 лицо в) ед.ч г) м.р. д)род.п