Помогите с заданием дам 65 балов
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Помогите с заданием дам 65 балов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. мой а) мой б)1 лицо в)ед.ч. г)м.р д)им.п. 2. тебя а) ты б) 2 лицо в) ед.ч г) нет д) вин.п. 3. него а) он б) 3 лицо в) ед.ч г) м.р. д)род.п
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