ПОМОГИТЕ С ЗАДАНИЕМ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 5 КЛАСС. 1. Спишите,вставляя на месте пропус??ов слова с удвоенными согласными. СЛОВА ДЛЯ СПРАВОК: Кросс,суббота,туннель,теннис,класс,аттестат коллекция программа бюллетень хоккей дресси...

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ПОМОГИТЕ С ЗАДАНИЕМ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 5 КЛАСС. 1. Спишите,вставляя на месте пропус??ов слова с удвоенными согласными. СЛОВА ДЛЯ СПРАВОК: Кросс,суббота,туннель,теннис,класс,аттестат коллекция программа бюллетень хоккей дрессировка рассказ коллектив коллега ванная троллейбус корреспондент иллюстрация. 1)...-План действий 2)...-Группа людей,которые вместе работают,или учатся.3)...-Больничный лист.4)...-Товарищ по работе. 5) ...-Вид городского транспорта. 6)...- Помещение в школе7)...-Сквозной проезд
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Программа, коллектив, бюллетень, коллега, троллейбус, класс, туннель
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