Упражнение номер 136 . выясни какими звуками различаются в произношении слова . зап??ши их
Русский язык
Упражнение номер 136 . выясни какими звуками различаются в произношении слова . зап??ши их
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я ЕСТЬ ЮТУБ И ЭТО ОЧЕНЬ ХОРОШО О О О ООО О О О О О О ОООООООО
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Математика
Приведите к наименьшему общему знаменателю дроби 1) 3/8 и 5/12 2) 2/15 и 3/10 3) 10/17 и 13/34 4) 4/13 ?? 3/4 5) 9/14 и 2/21 6) 1/20 и 1/18
Математика
География
География!7класс ( помогите пожалуйста). Кто первым ответит на все вопросы, тот отв??т я провозглашу ЛУЧШИМ!! 1. Назовите оболочки Земли ,образу...