География!7класс ( помогите пожалуйста). Кто первым ответит на все вопросы, тот отв??т я провозглашу ЛУЧШИМ!! 1. Назовите оболочки Земли ,образующие географическую оболочку. 2. Какие круговороты существуют в географической о...

Гость: Гость:

1.атмосфера,гидросфера, биосфер, литосфера. 2.теплые, холодные течения, круговороты воды. 3.Географической оболочка отличается очень большой сложностью состава и разнообразным состоянием вещества;В географической оболочке сосредоточена жизнь и существует человеческое общество;Все физико-географические процессы в этой оболочке протекают за счет солнечной и внутренней энергии Земли;Все виды энергии поступают вгеографическую оболочку, трансформируются в ней и частично консервируются. 4.закономерное изменение физико-географических процессов, компонентов и комплексов геосистем от экватора к полюсам. 5.СХОДСТВА: 1. ПТК природных зон и высотных поясов формируются в силу определённого соотношения тепла и влаги: чем холоднее и чем меньше влаги, тем как правило, меньше продуктивность ПТК, меньше плодородие почв. 2. Каждый высотный пояс имеет свой аналог среди равнинных природных зон. Так, поясу альпийских лугов на равнине соответствует зона лесотундры, а поясу лиственных лесов (например, в горах Кавказа) - соответствующая природная зона в центре Восточно-Европейской равнины. 3. Широтные и высотные пояса сменяют друг друга в сходной последовательности: от экватора к полюсам и от подножья гор к вершине. Каждые 100 метров подъёма соответствуют 100 километрам в широтном направлении по равнине. Поднялись на 1 км - как будто поехали 1000 км на север (ну или на юг, если это, скажем, Анды) . РАЗЛИЧИЯ: 1. Широтная зональность возникает на равнинах в силу уменьшения суммарной солнечной радиации, а высотная поясность - в горах по причине понижения температуры в тропосфере при подъёме. На каждый километр подъёма температура понижается на 6 градусов. 2. Природные зоны гораздо больше по площади. Кроме того, высотные пояса часто представлены отдельными фрагментами, не образуя сплошного покрова территории. 6.мое мнение чтобы хорошо ориентироваться