Срочно помогите 30 балло выполните 1,2 задание

Гость: Гость:

1. Если M и K лежат по разные стороны от N то 15+18=33, если по одну сторону то 18-15=3 2. углы AOB и СОD равные, значит они равны 90 градусов. угол BOD смежный и равен 180-AOB или 180- СОD и равен 90