Look at the picture in Exercise 3. Complete the sentences in the Present Continuous

Английский язык
Look at the picture in Exercise 3. Complete the sentences in the Present Continuous
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Посмотрите на фотографию в упражнении 3. Выполните предложения в настоящем времени
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