Помогите с заданиями то что снизу

Гость: Гость:

Многоликий вездесущий озорник Воришка-плутишка Я ль на свете всех сильнее, всех проворней и наглее? этОт,налЕтит,налЕтит,чУжие Коршун(м.р.) Задира(и ж. и м.р.) Птица(ж.р.)