Помогите с заданиями то что снизу
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Помогите с заданиями то что снизу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Многоликий вездесущий озорник Воришка-плутишка Я ль на свете всех сильнее, всех проворней и наглее? этОт,налЕтит,налЕтит,чУжие Коршун(м.р.) Задира(и ж. и м.р.) Птица(ж.р.)
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