Помогите с заданиями то что снизу

Русский язык
Помогите с заданиями то что снизу
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Многоликий  вездесущий   озорник Воришка-плутишка Я  ль  на  свете  всех  сильнее,  всех  проворней  и  наглее?      этОт,налЕтит,налЕтит,чУжие Коршун(м.р.)   Задира(и  ж.  и  м.р.) Птица(ж.р.)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Как решить мне это задания?
Ответить
Математика
4 карандаша и 3 тетради стоят 54р., а 2 карандаша и 2 тетради-34р. Сколько стоят 6 таких карандашей и 5 таких тетрадий? как составить премер и от...
Ответить
Математика
Сколько гектаров состовляет 16% от 8 км2
Ответить
Физика
Помогите пожалуйста с физикой , 2 и 3 очень надо , не проходите мимо помогите еще 6 задачу , вообще не могу понять
Ответить
Математика
Как разделить столбиком 72 на 36
Ответить