Как разделить столбиком 72 на 36
Математика
Как разделить столбиком 72 на 36
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот так.................. 72:36=2
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