Помогите решить! Первый не знаю правильно или нет,и второй так же,а третий не получается! Ну а до четвёртого я ещё не дошла! (53 км 256 м+30 км 744 м):42= здесь у меня получилось 19 км 785 м 30 дм (41 кг 745 г - 34 кг 335 г):...
Математика
Помогите решить! Первый не знаю правильно или нет,и второй так же,а третий не получается! Ну а до четвёртого я ещё не дошла! (53 км 256 м+30 км 744 м):42= здесь у меня получилось 19 км 785 м 30 дм (41 кг 745 г - 34 кг 335 г):15= здесь 4 кг 94 г 62 м 30 см :35- 53 м 90 см :70= здесь не получается (27 т 536 кг + 72 т 928 кг) :16= не дошла ещё
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На 4 вопрос ответ - 6т 279 кг На 3 вопрос ответ - 9 м 71см
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