Помогите решить! Первый не знаю правильно или нет,и второй так же,а третий не получается! Ну а до четвёртого я ещё не дошла! (53 км 256 м+30 км 744 м):42= здесь у меня получилось 19 км 785 м 30 дм (41 кг 745 г - 34 кг 335 г):...

Математика

Помогите решить! Первый не знаю правильно или нет,и второй так же,а третий не получается! Ну а до четвёртого я ещё не дошла! (53 км 256 м+30 км 744 м):42= здесь у меня получилось 19 км 785 м 30 дм (41 кг 745 г - 34 кг 335 г):15= здесь 4 кг 94 г 62 м 30 см :35- 53 м 90 см :70= здесь не получается (27 т 536 кг + 72 т 928 кг) :16= не дошла ещё

Автор: Гость