Пожалуйста помогите решить это задание

Математика
Пожалуйста помогите решить это задание
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 4*3=12(cm)-одна сторона 2)12*12=144(см кВ) Ответ:S=144см кв.
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