1 из острых углов прямоугольного треугольника в 2 раза меньше другого разность между гепотенузой и меньшем их катетов 15 см найдите гепотинузу и меньший катет с введение х и свойство прямоугольного треугольника ......СРОЧНО !!!!!

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Назовем х-меньший острый угол 2х-острый угол побольше так как сумма углов в треугольнике равна 180 град имеем 90+х+2х=180 3х=90 х=90/3=30 меньший угол Против меньшего угла лежит и меньший катет (назовам его у) а по свойству катета противолежащего углу в 30гр имеем катет равен половине гипотенузе. у-катет гипотенуза-2у 2у-у=15 у=15 меньший катет 2×15=30 гипотеза