Напишите: 1) FeS(осадок)+2HCl =gt;FeCl2+ H2S(осадок) (ионное полное и сокращенное уравнения) 2) 2H2S+SO2 =gt; 3S(осадок)+2H2O (ОВР) 3) S+O2=gt; SO2 (ОВР)
Химия
Напишите: 1) FeS(осадок)+2HCl =gt;FeCl2+ H2S(осадок) (ионное полное и сокращенное уравнения) 2) 2H2S+SO2 =gt; 3S(осадок)+2H2O (ОВР) 3) S+O2=gt; SO2 (ОВР)
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