Помогите пожалуйста с физикой , 2 и 3 очень надо , не проходите мимо помогите еще 6 задачу , вообще не могу понять
Физика
Помогите пожалуйста с физикой , 2 и 3 очень надо , не проходите мимо помогите еще 6 задачу , вообще не могу понять
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3. Дано: m = 40 кг v = 20 м/с m1 = 12 кг m2 = 28 кг v2 =25 м/с найти: v1 = ? Решение: Закон сохранения импульса mv = m1v1 - m2v2 (знак минус, т.к. осколки летят в разные стороны) 40 кг* 20 м/с = 12 кг * v1 - 28 кг *25 м/с v1 = 125 м/c
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