Помогите пожалуйста с физикой , 2 и 3 очень надо , не проходите мимо помогите еще 6 задачу , вообще не могу понять

Физика

Помогите пожалуйста с физикой , 2 и 3 очень надо , не проходите мимо помогите еще 6 задачу , вообще не могу понять

Автор: Гость