Помогите сделать номер 14

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Помогите сделать номер 14
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Is grandma in the living room? Were is the chair? Were are your sneaker ( тапки)?
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Английский язык
Помогите сделать номер 14
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