помогите сделать задачу!!! мастер изготовливает 25 час а его ученик 15 сколько часов они работали вместе если изготовили 320 деталей?

Математика

помогите сделать задачу!!! мастер изготовливает 25 час а его ученик 15 сколько часов они работали вместе если изготовили 320 деталей?

Автор: Гость