помогите сделать задачу!!! мастер изготовливает 25 час а его ученик 15 сколько часов они работали вместе если изготовили 320 деталей?

Математика
помогите сделать задачу!!! мастер изготовливает 25 час а его ученик 15 сколько часов они работали вместе если изготовили 320 деталей?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 25+15=40(дет.) - за 1 час вместе. 2) 320:40=8(ч) - всего. Ответ: 8 часов работали мастер и ученик.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите пожалуйста номер 21
Ответить
Математика
Пожалуйста помоги мне решить задачу составив уравнение . вокруг школы учащиеся посадили шиповник и ели всего 540 растений при этом шиповника было в...
Ответить
Геометрия
В квадрат вписан круг ,радиус которого равен 3,6 см. Найдите а) длину окружности, б) периметр квадрата, в) площадь квадрата
Ответить
Алгебра
Найти экстремум функции: y=1/3 x3- 1/2 x2+1 (решение )
Ответить
Геометрия
Найти площадь прямоугольного треугольника с гипотенозой 26 и катетом 10
Ответить