помогите сделать задачу!!! мастер изготовливает 25 час а его ученик 15 сколько часов они работали вместе если изготовили 320 деталей?
Математика
помогите сделать задачу!!! мастер изготовливает 25 час а его ученик 15 сколько часов они работали вместе если изготовили 320 деталей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 25+15=40(дет.) - за 1 час вместе. 2) 320:40=8(ч) - всего. Ответ: 8 часов работали мастер и ученик.
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