Решите пожалуйста номер 21

Математика
Решите пожалуйста номер 21
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Порядок возрастания: 1/15 < 3/15 < 7/15 < 9/15 < 14/15 Порядок убывания: 14/15 > 9/15 > 7/15 > 3/15 > 1/15 
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