Пожалуйста помоги мне решить задачу составив уравнение . вокруг школы учащиеся посадили шиповник и ели всего 540 растений при этом шиповника было в 2 раза больше чем ели сколько посадили растений каждого вида

Математика
Пожалуйста помоги мне решить задачу составив уравнение . вокруг школы учащиеся посадили шиповник и ели всего 540 растений при этом шиповника было в 2 раза больше чем ели сколько посадили растений каждого вида
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)540:2=270(р.) 2)270:2=135(р.) 3)270+135=405(р.)-шиповник. 4)270-135=135(р.)-ель. (Проверка, в тетрадь не пиши) 135+405=540(р.) Ответ: 135 саженцев ели,405 саженцев шиповника.
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