Пожалуйста помоги мне решить задачу составив уравнение . вокруг школы учащиеся посадили шиповник и ели всего 540 растений при этом шиповника было в 2 раза больше чем ели сколько посадили растений каждого вида

Математика

Пожалуйста помоги мне решить задачу составив уравнение . вокруг школы учащиеся посадили шиповник и ели всего 540 растений при этом шиповника было в 2 раза больше чем ели сколько посадили растений каждого вида

Автор: Гость